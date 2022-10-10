كأس الأمم الاوروبية: منتخبي إيطاليا وإنجلترا في نفس المجموعة

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - شهدت قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024 عن عدة مفاجأت، وكانت أبرزها وقوع منتخبي إيطاليا و إنجلترا في نفس المجموعة من جديد بعد ان كانا قد لعب نهائي يورو 2020 في الصيف الماضي في ويمبلي.



وجاء إيطاليا وإنجلترا إلى جانب منتخبات أوكرانيا و ومقدونيا الشمالية ومالطا في المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة الأمم الأوروبية التي سوف تستضيفها ألمانيا، مع العلم بأن صاحبي المركز الأول والثاني في كل مجموعة سيتأهلان إلى النهائيات.



وفي المجموعة الثانية سيتواجد منتخب هولندا إلى جانب منتخب فرنسا و أيرلندا و اليونان ومنتخب جبل طارق. (أنسامد).



