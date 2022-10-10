Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبار
كأس الأمم الاوروبية: منتخبي إيطاليا وإنجلترا في نفس المجموعة
    (أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - شهدت قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024 عن عدة مفاجأت، وكانت أبرزها وقوع منتخبي إيطاليا و إنجلترا في نفس المجموعة من جديد بعد ان كانا قد لعب نهائي يورو 2020 في الصيف الماضي في ويمبلي.

    وجاء إيطاليا وإنجلترا إلى جانب منتخبات أوكرانيا و ومقدونيا الشمالية ومالطا في المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة الأمم الأوروبية التي سوف تستضيفها ألمانيا، مع العلم بأن صاحبي المركز الأول والثاني في كل مجموعة سيتأهلان إلى النهائيات.

    وفي المجموعة الثانية سيتواجد منتخب هولندا إلى جانب منتخب فرنسا و أيرلندا و اليونان ومنتخب جبل طارق. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إحياء ذكري ضحايا غرق سفينة المهاجرين في لامبيدوزا 2013

    ألبوم الصور