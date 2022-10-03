من هو خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نادي نابولي

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - تحدث كارلو أنشيلوتي، مُدرب ريال مدريد الحالي ونابولي السابق، عن النجم الجورجي الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نادي نابولي.



ويُقدم كفاراتسخيليا المُلقب بـ"ميسي الجديد" مستويات مُبهرة مع البارتينوبي سواء في الدوري الإيطالي أو في دوري أبطال أوروبا.



وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"نابولي تعاقد مع عدد من اللاعبين الجيدين جداً الذين أنعشوا الأجواء، من الصعب توقع اليوم ماذا يُمكنهم أن يفعلوا".



وأضاف مُدرب نابولي السابق لحديثه قائلاً :"القادمون الجُدد للفريق جعلوا منه فريقاً غير مُتوقع".



وأكمل أنشيلوتي حديثه مُشيراً للنجم الجورجي الشاب قائلاً :"كفاراتسخيليا هو المُفاجأة لهؤلاء الذين لم يكونوا يعرفونه"، وأضاف :" نحن بالفعل كُنا نُتابعه حينما كُنت في نابولي، هو لاعب مُميز".



ويبلغ كفاراتسخيليا من العُمر 21 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2027 مع نابولي.



وكان النجم الشاب قد انتقل للبارتينوبي في يوليو 2022 قادماً من دينمامو باتومي الجورجي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 10 مُباريات، سجل فيهم 5 أهداف، وصنع ثلاثة اهداف. (أنسامد).



