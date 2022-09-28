مهاجم تشيلسي بورخا علي رادار ميلان

المفوضية الأوروبية توافق على الشريحة الثانية لإيطاليا
لتمويل خطة التعافي الوطني
ليبيا:استئناف الطيران بين معيتيقة وغات.. رحلتين أسبوعيا
"الاتحاد إسكو" توقع عقودا واتفاقيات للطاقة الشمسية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا : إعصار مدمر يضرب ساحل كوزينتينو
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ