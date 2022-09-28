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مهاجم تشيلسي بورخا علي رادار ميلان
    (أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع الألباني أرماندو بورخا مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

    ويعتبر الدولي الألباني أرماندو بورخا صاحب 21 عاماً من خريجي أكاديمية تشيلسي، حيث تم تصعيده للفريق الأول في الصيف.

    وسبق للمهاجم الألباني بورخا اللعب على سبيل الإعارة مع فريق فيتسه الهولندي، وأيضاً ساوثهامبتون الإنجليزي.

    وأشار الموقع إلى أن ميلان يخطط حالياً للتعاقد مع أرماندو بورخا من أجل تعزيز خط الهجوم بلاعب واعد يقود الروسونيري في المستقبل القريب. (أنسامد).

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