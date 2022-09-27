إيطاليا تضرب حصون المجر بثنائية، وتنفرد بصدارة مجموعته

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - تغلب المنتخب الإيطالي على مُضيفه المجري بثنائية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية على ملعب بوشكاش أرينا .



افتتح شريط التسجيل للضيوف جياكومو راسبادوري في الدقيقة ٢٧، لينتهي الشوط الأول بواقع 1-0 .



وضاعف فيدريكو ديماركو التقدم بهدف ثاني في الدقيقة ٥٢ بصناعة نجم روما كريستانتي، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 . (أنسامد).



