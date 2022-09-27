Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبار
إيطاليا تضرب حصون المجر بثنائية، وتنفرد بصدارة مجموعته
    (أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - تغلب المنتخب الإيطالي على مُضيفه المجري بثنائية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية على ملعب بوشكاش أرينا .

    افتتح شريط التسجيل للضيوف جياكومو راسبادوري في الدقيقة ٢٧، لينتهي الشوط الأول بواقع 1-0 .

    وضاعف فيدريكو ديماركو التقدم بهدف ثاني في الدقيقة ٥٢ بصناعة نجم روما كريستانتي، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 . (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا : إعصار مدمر يضرب ساحل كوزينتينو

    ألبوم الصور