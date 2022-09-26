يوفنتوس يسعي لضم الظهير الإسباني المُخضرم خوان بيرنات

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - يُخطط نادي يوفنتوس للتعاقد مع الظهير الإسباني المُخضرم خوان بيرنات، لاعب باريس سان جيرمان، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة.



فبحسب تقرير نشره موقع SportSKeeda فإن يوفنتوس يسعى لضم بيرنات لزيادة الخيارات في مركز الظهير الأيسر للفريق الذي يُعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي.



وأشار التقرير إلى أن اليوفي يعتمد بشكلٍ رئيسي على الظهير أليكس ساندرو في هذا المركز، مع وجود خيار ماتيا دي تشيليو كبديلٍ له.



وذكر التقرير أن يوفنتوس يعتزم التعاقد مع لاعب ظهير أيسر جديد خاصة مع اقتراب انتهاء عقد ساندرو مع النادي بنهاية الموسم الحالي.



(أنسامد).



