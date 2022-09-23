الاتحاد الإيطالي يوقف دي ماريا لاعب يوفنتوس مباراتين

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - تلقي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، ضربة هجومية قبل مواجهة ميلان في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الكالتشيو، والمقرر إقامتها 8 أكتوبر المقبل، على ملعب "سان سيرو".



تقرر بشكل رسمي إيقاف الأرجنتيني دي ماريا جناح يوفنتوس، لمدة مباراتين بعد طرده المباشر أمام مونزا في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأحد الماضي، وإنتهي بفوز الأخير 1-0.



وكان دي ماريا حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة يوفنتوس ومونزا بالجولة السابعة، بسبب الاعتداء بالمرفق على أحد لاعبي المنافس.



وسيغيب بذلك النجم الأرجنتيني عن مباراتي يوفنتوس المقبلتين أمام بولونيا وميلان.



ويعاني يوفنتوس بشدة من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بالإضافة إلى خسارة أول مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



(أنسامد).



