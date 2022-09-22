روما يرغب في تجديد عقد برايان كريستانتي

إيطاليا/انتخابات: خلاف ميلوني وسالفيني بشأن الديون للمساعدات
الوضع في ليبيا محور لقاء المنقوش مع عدد من نظرائها
علي هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
"صندوق النقد العربي": سوق أبوظبي الأفضل أداء عربياً
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مهرجان البندقية:كاترين دونوف تسلم طبيب الاعصاب اللبناني طوني ناضر جائزة "عالم أفضل" لالتزامه الانساني
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ