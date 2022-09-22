روما يرغب في تجديد عقد برايان كريستانتي

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي روما الإيطالي يسعى لتجديد عقد النجم برايان كريستانتي، لاعب خط وسط الفريق، بالفترة القادمة.



وأفادت الصحيفة بأن روما يرغب في الإبقاء عليه والاستفادة من خدماته في وسط الميدان للموسم القادم، حيث يقترب من الاتفاق على تمديد عقده حتى عام 2027. (أنسامد).



