نابولي يتصدر الدوري الإيطالي عقب فوزه على ميلان

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - خطف نابولي انتصاراً صعباً أمام ميلان بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي.



واستضاف ميلان مساء الأحد على ملعب "سان سيرو" منافسه نابولي في قمة مباريات الجولة السابعة من عمر الكالتشيو.



وتمكن نابولي من خطف الفوز بعد تقديم ميلان مباراة جيدة كانت ستخرج بنتيجة التعادل في أكثر من مناسبة.



وفي الدقيقة 55، نجح الضيوف نابولي في إحراز هدفه الأول من نقطة الجزاء عن طريق الإيطالي بوليتانو.



وعاد ميلان سريعاً للمباراة بتسجيله هدفاً رائعاً بأقدام الفرنسي المتألق أوليفيه جيرو بعد عرضية أرضية من مواطنه ثيو هيرنانديز بالدقيقة 69.



ولكن رفض نابولي نقطة التعادل بتسجيله هدفه الثاني عبر المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بعد عرضية متقنة من البرتغالي روي.



وحاول ميلان العودة بالنتيجة بفرص كبيرة للتسجيل أهمهم للمدافع الفرنسي كالولو، ولكن انتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بهدفين مقابل هدف.



بهذه النتيجة، يرتفع رصيد نابولي للنقطة السابعة عشر في الصدارة مناصفةً مع أتلانتا، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 14 في المركز الخامس. (أنسامد).



