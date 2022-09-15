(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - تغلب فريق آي سي ميلان على ضيفه دينامو زغرب بنتيجة ٣-١، ضمن فعاليات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب السان سيرو.



وكانت الحكومة الإيطالية قد اعتقلت عددًا من مشجعي فريق دينامو زغرب الكرواتي، خلال الساعات الأخيرة، وذلك قبل مواجهة فريق ميلان الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإنه تم اعتقال 14 مشجعًا من جماهير دينامو زغرب، وذلك بعد ورود معلومات بحيازتهم لأسلحة بيضاء، وممنوعات، تسببت في حالة من الفوضى والشغب بالمدينة، خلال توجههم لتشجيع فريقهم أمام نادي أي سي ميلان. (أنسامد).



