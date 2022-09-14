الإنتر يفوز على فيكتوريا بلزن بهدفين نظيفين

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - نجح فريق الإنتر في التفوق على فريق فيكتوريا بلزن بهدفين نظيفين خارج أرضه على ملعب دوسان أرينا في جمهورية التشيك ليحقق أول فوز له في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الجولة الثانية.



أحرز كلاً من إيدين دجيكو ودينزل دومفريس هدفي النيراتزوري، وبذلك رفع الإنتر رصيده إلى 3 نقاط بينما بقى الفريق التشيكي في ذيل المجموعة بلا نقاط.



ويتصدر المجموعة، نادي بايرن ميونخ الألماني بـ 6 نقاط بعد فوزه على برشلونة الأسباني بهدفين للاشيء. بينما ظل برشلونة في المرتبة الثانية بـ 3 نقاط.



دخل الإنتر بشكلٍ هجومي وبتواجد دجيكو وخواكين كورييا في الأمام، وكانت له عدد من المحاولات القريبة للغاية من مرمى الفريق التشيكي.



وفي الدقيقة 20 مرر خواكين كورييا كرة جيدة لإيدين دجيكو في عمق المنطقة، وسدد المهاجم البوسني الخبير الكرة بتركيز ودقة كبيرتين لتسكن الكرة شباك الحارس ستانيك. (أنسامد).



