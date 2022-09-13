روما يهزم إمبولي بهدفين لهدف

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - حقق فريق روما انتصاراً صعباً على إمبولي بهدفين لهدفٍ، وذلك في إطار الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.



وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كارلو كستيلاني قد بدأ عن طريق باولو ديبالا للضيوف القادمين من العاصمة روما في الدقيقة 17 بعد تسديدة رائعة تحمل بصمته المميزة.



وأدرك فيليبو باندينيلي التعادل للفريق صاحب الأرض في الدقيقة 43 بعد كرة رأسية مُتقنة غالطت حارس روما.



وعاد ديبالا ليصنع الهدف الثاني للجيالوروسي الذي سجله تامي أبراهام بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ترجمها المُهاجم الإنجليزي لهدف الفوز لكتيبة المُدرب جوزيه مورينيو.



وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"يجب أن أقول أن تسجيل الأهداف في مرمى فيكاريو (حارس إمبولي) كان صعباً، لقد بدا كما لو كان الحارس الأفضل في العالم" (أنسامد).



