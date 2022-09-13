روما يهزم إمبولي بهدفين لهدف

إيطاليا:لا تغيير في السياسة الخارجية إذا فاز يمين الوسط
ليبيا-الدبيبة:الانتخابات لن تتم إلابتنسيق مع الاتحادالأفريقي
نزالات مرتقبة قي أبوظبي بمشاركة أبزر المقاتلين في العالم
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو و اوستا اغلي المدن الايطالية
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما