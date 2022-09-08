هزيمة قاسية لليفربول أمام نابولي

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - سقط نادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتعرض ليفربول لأكبر هزيمة لنادٍ إنجليزي في المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، منذ موسم 2003-2004، وكذلك هي الهزيمة الأكبر للريدز في البطولة.



لم يتوقع أشد المتشائمين من عشاق ليفربول أن يخرج الفريق بهزيمة مذلة من ملعب دييجو أرماندو مارادونا أمام نابولي، فالهزيمة برباعية مقابل هدف يتيم كانت صدمة على جميع الأصعدة، حتى وإن كان الفريق يعاني في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.



ليفربول قدّم شوط أول كارثي دفاعياً، وتلقى 3 أهداف، بينما عجز طوال الشوط الثاني من فك شيفرة دفاعات نابولي، باستثناء هدف لويس دياز الذي جاء من مهارة فردية للنجم الكولومبي. وفيما يلي أبرز الملاحظات التي يمكننا استخلاصها من هذه الهزيمة المدوية.



(أنسامد).



