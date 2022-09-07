خيبة أمل أليجري بعد خسارة يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - مدح ماسيمليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس أداء لاعبيه أمام باريس سان جيرمان، ولكنه قال بأنه يجب أن يشعروا بخيبة الأمل لأنه كان بالإمكان تحقيق نتيجة مختلفة غير الخسارة.



وفي تصريحات صحفية له عقب المباراة قال أليجري : "علينا أن نغادر ونحن نشعر بالأسف لأنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أخرى، لقد كان أداء الفريق أفضل".



تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق فوزٍ مُستحق على يوفنتوس بهدفين لهدفٍ، وذلك في مُستهل مُشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا. (أنسامد).



