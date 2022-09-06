تشكيلة الميلان المتوقعة أمام سالزبورج

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - سيلتقي الميلان مع سالزبورج في أولى مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال حيث يطمح بيولي في قيادة الفريق لتحقيق أول ثلاث نقاط.



هذا وقد تم الكشف عن التشكيلة المتوقعة والتي من الممكن أن يستخدمها بيولي في اللقاء حيث تآلفت من "مينيان، كالابريا، توموري، كالولو، ثيو، تونالي، بن ناصر، ساليماكرس، دي كيتيلاري، جيرو ولياو".



ويقع بيولي في حيرة واضحة بشأن المفاضلة بين دياز ودي كيتيلاري، وذلك في تشكيلته أمام سالزبورج.



فلا توجد مشكلة لدى بيولي مدرب ميلان في اختيار كافة لاعبي تشكيلته عدا دي كيتيلاري حيث من الممكن أن يستعين به كورقة رابحة على دكة البدلاء بدلًا من بدء اللقاء من البداية.



ولم يتمكن ريبيتش من التدرب مع الميلان في أخر استعداداته لمواجهة سالزبورج.



هذا ومن المنتظر غياب ريبيتش عن اللقاء حيث يعاني من عدم الجاهزية بينما ستتضح الرؤية حول عودته للمباريات من خلال استعدادات الفريق لمواجهة سامبدوريا في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي.



(أنسامد).



