يوفنتوس يفوز بثنائية ضد سبيزيا فى الدوري الإيطالي

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - حقق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه فريق سبيزيا بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء امس الأربعاء، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



وفى الشوط الثانى نجح المهاجم البولندى الجديد أركاديوش ميليك فى تسجيل ثانى أهداف اليوفى، فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.



ونجح اليوفى فى العودة للإنتصارات بعد تعادله فى أخر مواجهتين ضد سامبدوريا سلبيا وروما 1 - 1.



ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة الثامنة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد سبيزيا عند النقطة الرابعة فى المركز الثالث عشر.



وسجل النجم الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس، بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة، من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس سبيزيا، وهو هدف كبونى للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق وكررها فى مباراة روما السابقة. (أنسامد).



