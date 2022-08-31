انتر ميلان يستعيد انتصاراته وميلان يفقد نقطتين

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - استعاد انتر ميلان اتزانه سريعا وعاد لنغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه 3-1 على كريمونيزي اليوم "الثلاثاء" في الجولة الرابعة من المسابقة ، والتي شهدت أيضا تعادل ميلان حامل اللقب مع مضيفه ساسولو سلبيا وفوز روما على مونزا 3-0 .



كان انتر قد خسر 1-3 أمام لاتسيو في الجولة الماضية لكنه استعاد اتزانه وحقق فوزا ثمينا على كريمونيزي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، وتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف روما وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام ميلان.



وأهدر ميلان نقطتين أخريين في رحلة الدفاع عن اللقب حيث كان تعادله اليوم الثاني له خلال 4 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.



وحافظ روما على انطلاقته المميزة في الموسم الحالي وحقق انتصارا كبيرا على مونزا في مباراة شهدت هدفين لمهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.



وضاعف روما بهذا الفوز محنة مونزا الذي ظل قابعا بالمركز الأخير بعد أربع هزائم متتالية. (أنسامد).



