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رياضة - الأخبار
دينيس زكريا مستاء من تخلي اليوفينتوس عنه
    (أنسامد) - أغسطس 30 - روما - استاء دينيس زكريا من موقف اليوفينتوس المرحب برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث طُرح من ضمن اللاعبين الذين يعرضهم النادي الإيطالي على طاولة الانتقالات .

    هذا ويهتم عدد من الأندية بالتعاقد مع دينيس مثل موناكو وبروسيا دورتموند بينما يرفض اللاعب الرحيل عن السيدة العجوز في الصيف الحالي. (أنسامد).

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