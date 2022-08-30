دينيس زكريا مستاء من تخلي اليوفينتوس عنه

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - استاء دينيس زكريا من موقف اليوفينتوس المرحب برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث طُرح من ضمن اللاعبين الذين يعرضهم النادي الإيطالي على طاولة الانتقالات .



هذا ويهتم عدد من الأندية بالتعاقد مع دينيس مثل موناكو وبروسيا دورتموند بينما يرفض اللاعب الرحيل عن السيدة العجوز في الصيف الحالي. (أنسامد).



