نادي روما يتعاقد مع بيلوتي في صفقة انتقال حر

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - أعلن نادي روما الإيطالي، في بيان رسمي عن التعاقد مع المهاجم أندريا بيلوتي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه السابق، تورينو.



وقال روما في بيانه الرسمي" يسر النادي أن يعلن عن التعاقد مع اللاعب الإيطالي الدولي أندريا بيلوتي"، ليعود لاعب تورينو السابق من جديد لمزاملة باولو ديبالا، الذي انضم للذئاب هذا الصيف، وكان قد لعب معه من قبل في صفوف باليرمو.



وتواجد بيلوتي، البالغ من العمر 28 عاماً، في تورينو منذ عام 2015، لكن عقده وصل لخط النهاية في يونيو الماضي، ورفض اللاعب عدة عروض بما في ذلك جالاطا سراي التركي، وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، فالنسيا الإسباني، ومونزا الإيطالي من أجل انتظار ذئاب العاصمة الإيطالية.



وكان روما بحاجة للتخلص من أحد مهاجميه قبل التعاقد مع بيلوتي، ونجح في ذلك ببيع عقد فيليكس أفينا جيان لكريمونيزي، ليخضع اللاعب للفحوصات الطبية في النادي العاصمي ويجتازها بنجاح. (أنسامد).



