أتلتيكو يرفض بيع لودي إلى يوفنتوس

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي استفسر عن البرازيلي رينان لودي، مدافع أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه.



وأخبر نادي أتلتيكو السيدة العجوز أن لودي البالغ من العمر 24 عاماً غير قابل للبيع، ولا يزال يبحث اليوفي عن لاعب جديد لتعزيز مركز الظهير الأيسر لسد ثغرات الفريق. (أنسامد).



