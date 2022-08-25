Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبار
أتلتيكو يرفض بيع لودي إلى يوفنتوس
    (أنسامد) - أغسطس 25 - روما - ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي استفسر عن البرازيلي رينان لودي، مدافع أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه.

    وأخبر نادي أتلتيكو السيدة العجوز أن لودي البالغ من العمر 24 عاماً غير قابل للبيع، ولا يزال يبحث اليوفي عن لاعب جديد لتعزيز مركز الظهير الأيسر لسد ثغرات الفريق. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية

    ألبوم الصور