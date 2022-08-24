تنافس إيطالي للتعاقد مع أدريان تاميز

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أنه هناك صراع بين نادي روما ونادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع النجم الفرنسي أدريان تاميز، لاعب خط وسط نادي هيلاس فيرونا الإيطالي هذ الصيف.



وأفادت التقارير بأن لاعب خط الوسط هيلاس يحظى باهتمام كل من روما وميلان، حيث من المتوقع أن يكون في طريقه للانضمام إلى أحد الفريقين هذا الشهر، على الرغم من أن ناديه رفض العروض حتى الآن.



(أنسامد).



