تعادل سلبي ليوفنتوس مع سامبدوريا

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - فشل يوفنتوس في تحقيق الفوز على مُنافسه سامبدوريا لينتهي اللقاء بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.



كاد التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب لويجي فيراريس، أن يبدأ مُبكراً عن طريق مهدي ليريس لأصحاب الأرض، ولكن كرته اصطدمت بالعارضة لتحرم سامبدوريا من التقدم.



وفي الدقيقة 14 كاد النجم الكولومبي خوان كوادرادو من افتتاح التسجيل لليوفي بعد انفراده من نصف الملعب، ولكن تسديدته القوية وجدت حارس صاحب الأرض في المكان المُناسب.



وكانت اللقطة الأبرز في اللقاء في الدقيقة 66 حينما ألغى الحكم هدفاً سجله النجم الفرنسي أدريان رابيو لليوفي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار". (أنسامد).



