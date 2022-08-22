ميلان يتعادل إيجابياً أمام أتلانتا

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - تعادل فريق ميلان بطل النسخة السابقة بمسابقة الدوري الإيطالي أمام مضيفه أتلانتا بهدفٍ لمثله في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر الكالتشيو.



وكان ميلان قد فاز في مباراته الأولى بمسابقة الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2022 - 2023 بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام أودينيزي.



وتأخر ميلان بنتيجة المباراة أمام أصحاب الأرض أتلانتا بهدفٍ نظيف قبل تسجيل الروسونيري هدف التعادل في شوط المباراة الثاني.



وسجل مالينوفيسكي هدف التقدم لأصحاب الأرض أتلانتا على ملعب "بيرجامو" بالدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بصناعة الظهير الأيمن مايلي. (أنسامد).



