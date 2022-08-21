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غوص: فازت الإيطالية بيلاكاني بذهبية منصة الوثب لثلاثة أمتار
    (أنسامد) - أغسطس 21 - روما - فازت الإيطالية كيارا بيلاكاني بالميدالية الذهبية في منصة الوثب لثلاثة أمتار في بطولة أوروبا للألعاب المائية في روما، أول أمس الجمعة، لترفع عدد ميداليات إيطاليا في هذا الحدث إلى 20 ذهبية، بفارق 11 ميدالية عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

    وجاءت المنافسة الإيطالية الأخرى إليسا بيزيني في المركز العاشر.

    كانت الإيطالية الوحيدة التي فازت ببطولة بالعالم 1 متر هي تانيا كاغنوتو في عام 2015، والتي جاءت في المركز الثالث في سباق 3 أمتار في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو. (أنسامد).

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