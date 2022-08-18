بوليسيتش مرشح للانتقال إلى يوفنتوس أو ميلان

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - أفادت صحيفة ديلي ميل بأن كلاً من ميلان ويوفنتوس يبحثان عن إمكانية ضم الجناح الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش من فريق تشيلسي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالي.



وذكرت الصحيفة أن الجناح الأمريكي يلقى استحسان العملاقين في الدوري الإيطالي، ولكن هناك أندية أخرى كذلك تتابع وضعه مثل أتلتيكو مدريد و نيوكاسل ومانشستر يونايتد.



ووفقاً للنسخة الالكترونية من الصحيفة فإن نادي تشيلسي منفتح على إمكانية رحيل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً للفريق اللندني وسوف يستمع لعروض الشراء أو استعارة اللاعب.



ويريد النجم الشاب صاحب الـ 23 عاما الانتقال إلى أحد الأندية التي يمكن أن يلعب بها بشكلٍ أساسي، لأنه يريد الوصول إلى نهائيات كأس العالم في نوفمبر المقبل في أفضل شكل ممكن. (أنسامد).



