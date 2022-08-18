بوليسيتش مرشح للانتقال إلى يوفنتوس أو ميلان

ايطاليا:عواصف في الشمال و45 درجة مئوية في الجنوب
ليبيا:توقع بارتفاع انتاج حقل الظهرة النفطي إلى 10 الاف برميل
مطار دبي يستقبل 27.9 مليون مسافر في النصف الأول من 2022
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق