Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبار
ميونيخ 2022: فوز الايطالي مارسيل جاكوبس بنهائي 100 متر
    (أنسامد) - أغسطس 17 - روما - فاز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس بنهائي 100 متر عدو للرجال خلال أحداث ألعاب القوى في بطولة أوروبا ميونيخ 2022 المقامة بمدينة ميونيخ الالمانية.

    مارسيل جاكوبس ‏هو منافس ألعاب قوى إيطالي، ولد في 26 سبتمبر 1994 في إل باسو في الولايات المتحدة.

    وستضم البطولة تسع رياضات أولمبية، ألعاب القوى، الكرة الطائرة الشاطئية، كانوي سبرينت، ركوب الدراجات، الجمباز الفني والتجديف والتسلق الرياضي وتنس الطاولة والترياتلو. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية

    ألبوم الصور