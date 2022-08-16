10 انتصارات و34 هدفا تمنح الدوري الإيطالي بداية موسم تاريخية

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - بخمسة انتصارات لأصحاب الملعب ومثلها للضيوف، بدأ الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم خاليا من أي تعادل في الجولة الأولى للمسابقة.



وسجلت الفرق المشاركة في البطولة 34 هدفا في المباريات الـ10 بمتوسط 3.4 هدف في المباراة الواحدة لتكون بداية جيدة للغاية على المستوى الهجومي في بطولة اتسمت على مدار عقود طويلة بالميل للنواحي الدفاعية.



ومن بين 20 فريقا في المسابقة ، نجح 16 فريقا في هز الشباك خلال الجولة الأولى.



ومع ضربة البداية في الدوري الإيطالي هذا الموسم ، قدمت البطولة ظاهرة لم تحدث منذ نصف قرن حيث خلت الجولة الأولى للمسابقة من أي تعادلات للمرة الرابعة في التاريخ وللمرة الأولى منذ موسم 1971 / 1972، الذي كان آخر موسم سابق لم يشهد أي تعادلات في جولته الأولى، حسبما أفادت تقارير إعلامية في إيطاليا.



وكان ذلك الموسم 1971 / 1972 شهد مشاركة 16 فريقا فقط فيما يتفوق عليه الموسم الحالي في وجود 20 فريقا يتنافسون في المسابقة مثلما هو الحال منذ فترة طويلة.



وكانت هذه الظاهرة /عدم وجود تعادلات في الجولة الأولى/ حدثت من قبل في موسمين آخرين هما 1933 / 1934 و1934 / 1935 .



ومنحت الجولة الأولى هذا الموسم لمحة تاريخية للمسابقة نظرا لكونها المرة الأولى على مدار تاريخ الجولات الافتتاحية لبطولة التي تشهد انتصارات جميع الفرق التي أنهت الموسم السابق في المراكز الثمانية الأولى.



وبدأت فرق ميلان وانتر ميلان ونابولي ويوفنتوس ولاتسيو وروما وفيورنتينا وأتالانتا المسابقة بنغمة الانتصارات هذا الموسم بعدما احتلت هذه الفرق المراكز الثمانية الأولى في المسابقة بنهاية الموسم الماضي.



كما حقق تورينو الفوز أيضال علما بأنه أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر ليكون فيرونا هو الوحيد من بين أصحاب المراكز العشرة الأولى في المسابقة بالموسم الماضي ، الذي لم يفتتح موسمه الحالي بحصد الثلاث نقاط.



وبرغم الترشيحات القوية التي صبت في صالح قطبي ميلانو قبل بداية الموسم الحالي كونهما الأكثر ترشيحا للمنافسة على اللقب مجددا في الموسم الحالي، كشفت البداية المثيرة للبطولة أن التكهن بهوية الفائز باللقب أو المنافسين على الصدارة ربما لن تتضح إلا في وقت متأخر من الموسم.



ولم يجد ميلان صعوبة كبيرة في افتتاح رحلة الدفاع عن لقبه بحصد 3 نقاط غالية من خلال الفوز 4-2 على أودينيزي ، فيما عانى جاره انتر لتحقيق فوز متأخر للغاية على ليتشي 2-1 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع للمباراة ليثير انتر علامات الاستفهام أمام مدى جاهزيته لاستعادة اللقب الذي توج به في موسم 2020 / 2021 فيما حل ثانيا خلف ميلان في الموسم الماضي بعد صراع بينهما امتد حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.



وبرغم هذا، تشير إحصائيات المباراة إلى أن انتر فرض سيطرته على اللقاء بفارق هائل في عدد التمريرات ونسبة الاستحواذ وربما يكون الفريق بحاجة فقط إلى مزيد من الانسجام بين لاعبيه القدامى والجدد ، وفي مقدمتهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد لصفوفه على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، والذي سجل الهدف الأول للفريق في البطولة هذا الموسم.



وفي المقابل، واجه ميلان مقاومة أكبر كثيرا من المنافس أودينيزي لكن خبرة البطل حسمت المباراة ، وبدا الانسجام واضحا بين عناصر الفريق تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي كما أظهر الفريق ثباتا انفعاليا كبيرا فكان رد فعله سريعا على تقدم أودينيزي المبكر بهدف في الدقيقة الثانية من المباراة.



وأكد فوز نابولي على مضيفه فيرونا 5-2 ويوفنتوس على ساسولو 3-0 ولاتسيو على بولونيا 2-1 أن المنافسة على الصدارة لن تقف عند قطبي ميلانو وإنما سيجد حامل اللقب ووصيفه منافسة قوية على الصدارة في الموسم الحالي خاصة مع رغبة يوفنتوس في العودة لمنصة التتويج وطموحات نابولي في التقدم خطوة جديدة إلى الأمام بعدما احتل المركز الثالث في الموسم الماضي.



وقدم الأرجنتيني آنخل دي ماريا، المنضم ليوفنتوس هذا الصيف، بداية قوية في الدوري الإيطالي وسجل أول أهداف الفريق ليكون مع زميله دوشان فلاهوفيتش ولوكاكو /انتر ميلان/ وآنتي ريبيتش /كميلان/ من أبرز النجوم في هذه الجولة.



الصورة من مباراة يوفنتوس و ساسولو والتي انتهت بثلاثة اهداف للاشئ لصالح يوفنتوس (أنسامد).



