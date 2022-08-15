يوفيتش يتألق في أولى مبارياته مع فيورنتينا

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - نجح الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد فيورنتينا الإيطالي بعد نصف ساعة فقط.



وانتقل النجم الصربي لوكا يوفيتش ابن 24 عاماً للعب في صفوف فيورنتينا هذا الصيف في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي ريال مدريد هذا الصيف.



وشارك لوكا يوفيتش أساسياً في مباراة فيورنتينا الأولى بمسابقة الدوري الإيطالي أمام فريق كريمونيزي، ونجح الفيولا في خطف الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، نجح المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في تسجيل هدف فيورنتينا الثاني بشباك كريمونيزي بعد استلامه الكرة بطريقة رائعة في منطقة جزاء الخصم، ووضعها بالمرمى، ليسجل أول أهدافه مع الفيولا هذا الموسم. (أنسامد).



