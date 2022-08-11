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لوكاكو يتحدي منافسي انترميلان
    (أنسامد) - أغسطس 11 - روما - أكد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان، أن النيراتزوري سيخوض الموسم المقبل من أجل تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

    المهاجم صاحب الـ 29 عامًا عاد إلى صفوف الأفاعي في الصيف الحالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لمدة موسم وحيد، على سبيل الإعارة، مقابل 8 مليون يورو.

    وقال لوكاكو في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "سأقول لكم بصراحة، أنا أفكر فقط في لقب الدوري الإيطالي، نحن في إنتر، ونلعب من أجل الكالتشيو، ولا نلعب لتحقيق أشياء فردية". (أنسامد).

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