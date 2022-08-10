صعوبات مالية تعرقل انتقال ديباي إلى يوفنتوس

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - بدأت صفقة انتقال الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة إلى يوفنتوس تواجه بعض التعقيدات، وذلك بسبب الراتب الذي يطلبه اللاعب من النادي البيانكونيري.



وطلب ديباي من برشلونة فسخ عقده والسماح له بالرحيل مجاناً، لكي يحصل على أفضل راتب ممكن في ناديه الجديد. لكن إدارة النادي الكتالوني رفضت هذا الطلب.



وينتهي عقد ديباي مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي، ولذلك اقترحت الإدارة تجديد عقده لمدة موسم آخر، من أجل السماح له بالرحيل بنظام الإعارة، مع إدراج بند إلزامية الشراء في الصيف القادم، وكان يوفنتوس يرحب بهذا الاقتراح.



الخيار الثاني الذي يدرسه برشلونة هو بيع اللاعب بشكل مباشر هذا الموسم، والمبلغ المطلوب يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون شامل المتغيرات.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن يوفنتوس لا يمكنه تحمل تكلفة صفقة ديباي ومنحه الراتب الذي يريده في نفس الوقت، ولذلك يتوجب على المهاجم الهولندي تخفيض مطالبه المالية.



وأضاف التقرير أن يوفنتوس مستعد لمنح ديباي الراتب الذي يطلبه في حال سمح له برشلونة بالرحيل مجاناً، وهو أمر يرفضه النادي الكتالوني بشكل قاطع. (أنسامد).



