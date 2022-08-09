ميلان يريد التعاقد مع النيجيري رافائيل أونيديكا

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي يسعى للحصول على خدمات اللاعب النيجيري رافائيل أونيديكا، لاعب خط وسط نادي ميتييلاند الدنماركي.



يرغب النادي الإيطالي في ضمه لتعويض خدمات الإيفواري فرانك كيسي الذي رحل مجاناً إلى نادي برشلونة الإسباني.



ويعانى ميلان من أزمة مالية، عقب إنفاق ما يزيد عن 30 مليون يورو للتعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي شارل دي كيتيلار من كلوب بروج.



ويرفض ميلان دفع أكثر من 12 مليون يورو لفيرونا مقابل ضم لاعب نادي ليل الفرنسي، أدريان تاميز، كما فشل الروسونيري في الاتفاق على صيغة صفقة بابي سار مع توتنهام.



وكان ميلان قد استعاد خدمات الثنائي المعار ياسين عدلي وتوماس بوبيجا هذا الصيف في خط الوسط. (أنسامد).



