مباراة ودية.. فوز اي اس روما علي شاختار دونيتسك

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - فاز فريق اي سي روما بخمسة أهداف للاشئ علي الفريق الاوكراني شاختار دونيتسك في المباراة الودية التي اقيمت بينهما امس علي ملعب اوليمبيكو في روما.



وقد شهدت المباراة الظهور الأول للوافدين الجدد "ماتيتش، شيليك وديبالا" .



نادي شاختار دونيتسك لكرة القدم هو نادي كرة قدم محترف أوكراني من مدينة دونيتسك.



واضطر النادي في عام 2014 ، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، للانتقال إلى لفيف غربي أوكرانيا، ولعب مباريات في لفيف وخاركيف بينما كان مقره الرئيسي ومرافقه التدريبية في العاصمة كييف.



(أنسامد).



