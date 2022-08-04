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مارسيليا يقترب من التعاقد مع أليكسيس سانشيز
    (أنسامد) - أغسطس 4 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات النجم الإيطالي أليكسيس سانشيز، مهاجم نادي إنتر ميلان، هذا الصيف.

    وأفادت التقارير بأن وكيل صاحب الـ 33 عاماً سيكون على اتصال مع النادي الفرنسي خلال الأيام المقبلة بمجرد تأكيد إنهاء عقده مع إنتر ميلان. (أنسامد).

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