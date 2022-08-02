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رياضة - الأخبار
قرب تعاقد نابولي مع جياكومو راسبادوري
    (أنسامد) - أغسطس 2 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن نادي نابولي يرغب في التعاقد مع النجم الإيطالي جياكومو راسبادوري، مهاجم نادي ساسولو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

    وأفادت التقارير بأن نابولي يقترب من ضم صاحب الـ 22 عاماً هذا الصيف، حيث أن راسبادوري يريد الالتزام بالوعود الذي اعطاها من اجل الانتقال الى نابولي. (أنسامد).

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