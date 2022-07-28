ميلان يسعي للتعاقد مع المغربي زياش

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - وفقا لمصادر صحفية عن دا صن البريطانية فإن إدارة نادي ميلان تقترب من حسم صفقة الدولي المغربي حكيم زياش بسوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وقد أشارت نفس المصادر إلى إتفاق من الطرفين على دفع ادارة ميلان مقابل مادي يقارب ال9 مليون يورو من اجل الظفر بالصفقة.



حكيم زياش مواليد 19 مارس 1993هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب في مركز الوسط المهاجم مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب المغرب لكرة القدم، كما أنه لاعب متعدد المراكز يمكنه اللعب في مركز الجناح، يشتهر بالإنهاء والمراوغة والسرعة، كما يعرف بقدرته التكتيكية وتميزه بالركلات الثابتة. (أنسامد).



