ميلان يرغب في تجديد عقد بيير كالولو

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي يرغب في الإبقاء على النجم الفرنسي بيير كالولو، مدافع الفريق، خلال الأسابيع القليلة القادمة.



وأفادت التقارير بأن ميلان يسعى للتجديد عقد صاحب الـ 22 عاماً والتعاقد مع لاعب جديد بالفترة المقبلة لتعزيز الخط الخلفي للنادي الإيطالي، ومن المقرر انتهاء عقد كالولو في يونيو 2025.



بيير كالولو من مواليد 5 يونيو 2000 هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الظهير الأيمن في نادي إيه سي ميلان. (أنسامد).



