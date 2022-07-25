يوفنتوس الإيطالي يعرض شراء البرازيلي روبرتو فيرمينو

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - يوفنتوس الإيطالي يقدم عرضاً رسمياً بقيمة 23 مليون يورو قابل للارتفاع من أجل ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



روبرتو فيرمينو باربوسا دي أوليفيرا من مواليد 2 أكتوبر 1991 هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب في مركز الهجوم كما يجيد اللعب ك‍وسط مهاجم مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز و‌منتخب البرازيل لكرة القدم.



بعد أن بدأ مسيرته المهنية مع نادي فيجورينسي في عام 2009، قضى أربعة مواسم ونصف في نادي هوفنهايم حيث سجل 16 هدفًا في 33 مباراة في موسم 2013-14 بالدوري الألماني، وحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري. في يوليو 2015، وقع مع نادي ليفربول فيالدوري الإنجليزي الممتاز. أكسبه إبداعه وحسه التهديفي وتأثيره في الملعب الثناء في ليفربول، حيث أشار المدير الفني يورغن كلوب إلى فيرمينو باعتباره «المحرك» الذي يدفع نظام الهجوم المضاد للنادي. في عام 2019 فاز مع النادي بلقب دوري أبطال أوروبا.



شارك فيرمينو لأول مرة على المستوى الدولي مع البرازيل في نوفمبر 2014. ومثل بلاده في كوبا أمريكا 2015 وكأس العالم 2018 وكان جزءًا من المنتخب البرازيلي الذي فاز بكوبا أمريكا 2019. (أنسامد).



