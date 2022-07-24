كرة القدم: ديبالا يتعاقد مع نادي روما

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - أعلن نادي روما، هذا الأسبوع ، انضمام مهاجم الأرجنتين باولو ديبالا إلى النادي بعد توقيع عقد معه يستمر حتى عام 2025، مع خيار لمدة عام إضافي.



جاء اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى الجانب الروماني كوكيل حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس نهاية الموسم الماضي.



ومن المقرر أن يحصل ديبالا الفائز خمس مرات بالدوري الإيطالي ما يصل إلى ستة ملايين يورو في الموسم، بما في ذلك المكافآت.



وصرح ديبالا إنه يتطلع للعمل مع مدرب روما جوزيه موريني، قائلا "السرعة والعزم اللذين أظهرهما روما وأي مدى يريدونني أحدثت الفارق. أنا أنضم إلى فريق متقدم، ناد يواصل وضع أسس قوية للمستقبل، ومدرب، جوزيه مورينيو، سيكون امتيازا العمل معه".



(أنسامد).



