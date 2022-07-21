يوفنتوس يتعاقد مع المدافع البرازيلي بريمر

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي
ليبيا: شحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "جزيرة فالكون" برأس الخيمة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:إحتفال ألعاب نارية بحضور 100 ألف شخص في البندقية
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو