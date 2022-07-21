يوفنتوس يتعاقد مع المدافع البرازيلي بريمر

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - أعلن نادي يوفنتوس رسمياً التعاقد مع المُدافع البرازيلي الشاب جليسون بريمر قادماً من تورينو بعد تنافس كبير من إنترميلان.



وأعلن اليوفي عبر بيانٍ نشره الموقع الرسمي للنادي أن بريمر وقع عقداً يمتد حتى 2027 مع يوفنتوس بعد إبرام التعاقد بين الطرفين في الساعات الأخيرة.



وكان بريمر قد قدم مستويات رائعة مع فريقه السابق في الدوي الإيطالي ليجذب له اهتمام أكبر أندية أوروبا قبل أن ينجح البيانكونيري في النهاية في حسم الصفقة.



ويبلغ بريمر من العُمر 25 عاماً، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويبلغ طول 1.88 الأمر الذي يُمكنه من التعامل بصورةٍ جيدة مع الكرات العرضية. (أنسامد).



