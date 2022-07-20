ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش

إيطاليا: إلغاء 500 رحلة طيران بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية
اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الجديد
" مجلس سيدات أعمال دبي" يعزز تنافسية المرأة في سوق العمل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اضراب جوي في فيوميتشينو: جوقة سردينيا ترتجل حفلاً موسيقياً
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو