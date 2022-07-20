ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي عن تجديد تعاقده مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لمدة عام واحد، ليستمر في ارتداء قميص الروسونيري حتى صيف 2023.



وسيبقى إبرا معانقاً للرقم 11 في ميلان خلال الموسم المقبل، بعدما وصل العقد الذي كان يربطه بالإدارة لخط النهاية في يونيو الماضي، ليبقى لعام آخر في النادي، على الأقل.



ويبلغ إبرا 41 عاماً في شهر أكتوبر المقبل، وسيحصل على راتب سنوي في العقد الجديد يصل إلى مليون يورو، بجانب بعض الحوافز والمتغيرات المتعقلة بالأداء.



ويغيب إبرا عن صفوف ميلان منذ فترة، وسيستمر غيابه حتى مطلع العام الجديد، بعدما خضع لعملية جراحية على مستوى ركبته اليسرى في شهر مايو الماضي. (أنسامد).



