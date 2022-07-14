ايه سي ميلان يحتفظ بنجمه لياو

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - يسعى نادي أيه سي ميلان للاحتفاظ بنجمه البرتغالي رافاييل لياو الذي جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية ومن بينها ريال مدريد.



وكان لياو قد قدم مستويات رائعة مع الروسونيري في الموسم الناجح الذي توجه الفريق بالفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد سنوات من الغياب.



وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن المبلغ المطلوب لتمديد تعاقده مع الروسونيري أصبح 6 مليون يورو في الموسم في عقدٍ جديد مدته 5 سنوات، وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي تعتزم منحه هذا الراتب.



ويبلغ رافاييل لياو من العُمر 23 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ يمتد يونيو 2024 مع ميلان. (أنسامد).



