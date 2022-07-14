ايه سي ميلان يحتفظ بنجمه لياو

إيطاليا- كوفيد-19: 110.168 اصابة جديدة و106 وفيات
ليبيا:إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
تمكين شعب الإمارات محور اهتمام القيادة السياسية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو