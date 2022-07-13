تأجيل خطة إنترميلان لضم بريمر

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - يسعى نادي إنترميلان لضم المُدافع البرازيلي الواعد جليسون بريمر، مُدافع نادي تورينو، ولكن الخطة قد تتأجل للميركاتو الشتوي القادم.



فبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن نادي تورينو يطلب 50 مليون يورو للمُوافقة على بيع المُدافع البرازيلي الشاب، وهو الرقم الذي تراه إدارة الإنتر كبيراً.



ونقل التقرير تصريحاً لخبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو الذي قال بأن هُناك بند في عقد بريمر مع تورينو يُمكنه أن يرحل به في يناير 2023 بمقابل 15 مليون يورو فقط.



وذكر التقرير أن هذا البند ربما يكون السبب في التروي الذي تتسم به جهود الأندية الراغبة في الحصول على توقيع بريمر ومن بينها ميلان ويوفنتوس وتوتنهام ومانشستر يونايتد. (أنسامد).



