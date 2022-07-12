عودة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا إلى يوفنتوس

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - أعرب الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بالعودة مجددًا لصفوف البيانكونيري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.



يذكر أن بوجبا سبق له ارتداء قميص يوفنتوس في الفترة من 2012 حتى 2016، وتمكن خلال تلك الفترة من الفوز بلقب الدوري في المواسم الأربعة، قبل أن يرحل إلى اليونايتد في صفقة قياسية بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.



وخاض بوجا الموسم الماضي 27 مباراة وسجل هدفًا واحدًا ليرحل عن يونايتد الذي عاد له في 2016 بعد مغادرته في موسم 2011-2012 صوب يوفنتوس حيث تألق حتى رجوعه للشياطين الحمر. (أنسامد).



