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يوفنتوس ودي ماريا يتوصلان لاتفاق كامل
    (أنسامد) - يوليو 7 - روما - نجح يوفنتوس في التوصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقاً لما أكدته صحيفة موندو ديبورتيفو.

    ورحل دي ماريا عن باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر بسبب انتهاء عقده، وكان هناك اهتمام من جانب برشلونة للحصول على خدماته، لكن النادي الكتالوني قرر الانسحاب من الصفقة سريعاً، لأنه يركز على ضم لاعبين آخرين.

    وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الاتفاق تم بالفعل بين يوفنتوس ودي ماريا، ويجهز النادي البيانكونيري الوثائق للتوقيع عليها خلال الأيام المقبلة.

    وأضاف التقرير أن دي ماريا سيوقع على عقد لمدة موسم واحد فقط، ومن المفترض أن يصل إلى تورينو مع نهاية الأسبوع، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي. (أنسامد).

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