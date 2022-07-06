ميلان يتقدم بعرض رسمي لدي بروين الجديد

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - وفقا لمصادر صحفية ايطالية فإن ادارة نادي ميلان قد تقدمت بعرض أول رسمي لنجم وسط ميدان نادي كلوب بروج الدولي البلجيكي شارلز دي كيتيلير.



ويتوارح عرض ميلان الاول لضم اللاعب الى ما يقارب ال 20 مليون يورو، بينما يطلب نادي كلوب بروج ما لا يقل عن 40 مليون يورو من اجل التخلي عن خدمات اللاعب.



جدير بالذكر أن البلجيكي يلقب بدي بروين الجديد لتشابه اللاعبين في المركز و الجنسية وأيضا اسلوب اللعب. (أنسامد).



