باريس سان جيرمان يقترب من ضم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا

إيطاليا : إنهيار جبل جليدي بسبب الحرارة يقتل 7 أشخاص
توافق مصري ليبي بشأن ضرورة حل الأزمة الليبية
الإمارات: 1,764 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو