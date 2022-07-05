باريس سان جيرمان يقترب من ضم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - يقترب نادي باريس سان جيرمان من ضم النجم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا، لاعب ساوسولو، وذلك على الرغم من اهتمام كبرى الأندية الإيطالية.



وكانت تقارير إيطالية قد أشارت لاهتمام قطبي ميلانو الإنتر وميلان بخدمات اللاعب الشاب، ولكن يبدو أن الباريسيين يقتربون من حسم الصفقة.



فبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن النادي الباريسي سيُنهي الاتفاق بشأن سكاماكا مع ساسولو الاسبوع المُقبل. (أنسامد).



