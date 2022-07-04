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رياضة - الأخبار
خطة يوفينتوس بعد رحيل دي ليخت
    (أنسامد) - يوليو 4 - روما - كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن القائمة التي وضعها اليوفينتوس لبدلاء دي ليخت خلال فترة الانتقالات الحالية ، والتي يقترب فيها اللاعب من تشيلسي.

    هذا ويضع اليوفينتوس لاعبي الدوري الإيطالي كأولوية مثل بريمر، ملينكوفيتش وكوليبالي حيث سيعمل على التوقيع مع أي منهم فور رحيل الهولندي. (أنسامد).

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