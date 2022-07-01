Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبار
السباحة: جريجوريو بالترينييري بطل العالم في السباحة لـ10 كلم
    (أنسامد) - يوليو 1 - روما - فاز الإيطالي، جريجوريو بالترينييري، بالميدالية الذهبية، لسباق السباحة 10 كيلو مترات، في المياه المفتوحة، في بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة المجرية، بودابست، منذ الأحد الماضي.

    واستطاع السباح الإيطالي أن يضيف هذه الميدالية الجديدة، إلى الميدالية الذهبية التي حققها في سباق السباحة الحرة لمسافة 1500 متر، وكذلك إلى الفضية في سباق 5 كلم، والبرونزية في سباق 4 دورات لسباق 1.5 كلم.

    واستطاع بالترينييري أن يقطع 10 كلم في وقت سباحة ساعة و50 دقيقة و56 ثانية، متقدما على مواطنه الإيطالي، دومينكو أتشيرنزا، والألماني فلوريان ويلبروك، الذين حلا في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين

    ألبوم الصور