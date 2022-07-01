السباحة: جريجوريو بالترينييري بطل العالم في السباحة لـ10 كلم

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - فاز الإيطالي، جريجوريو بالترينييري، بالميدالية الذهبية، لسباق السباحة 10 كيلو مترات، في المياه المفتوحة، في بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة المجرية، بودابست، منذ الأحد الماضي.



واستطاع السباح الإيطالي أن يضيف هذه الميدالية الجديدة، إلى الميدالية الذهبية التي حققها في سباق السباحة الحرة لمسافة 1500 متر، وكذلك إلى الفضية في سباق 5 كلم، والبرونزية في سباق 4 دورات لسباق 1.5 كلم.



واستطاع بالترينييري أن يقطع 10 كلم في وقت سباحة ساعة و50 دقيقة و56 ثانية، متقدما على مواطنه الإيطالي، دومينكو أتشيرنزا، والألماني فلوريان ويلبروك، الذين حلا في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب. (أنسامد).



