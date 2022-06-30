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رياضة - الأخبار
ميلان يقاتل للحصول علي الأرجنتيني ديبالا
    (أنسامد) - يونيو 30 - روما - وفقا لمصادر صحفية ايطالية فإن ادارة نادي ميلان دخلت بقوة في صفقة انتقال الدولي الارجنتيني باولو ديبالا المطلوب بشدة في الاونة الاخير من الغريم انتر.

    وقد اكدت نفس المصادر بأن ادارة ميلان تواصلت مع مسؤولي اللاعب و قدموا لهم العرض الاول الذي لا يتجاوز 7 ملايين يورو.

    جدير بالذكر أن عقد ديبالا ينتهي مع يوفنتوس اليوم الخميس 30 يونيو ليصبح لاعبا حرا. (أنسامد).

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