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رياضة - الأخبار
الألماني دراكسلر على بوصلة ميلان
    (أنسامد) - يونيو 29 - روما - أكدت مصادر صحفية فرنسية أن ادارة نادي ميلان تترقب موقف اللاعب وترغب في التعاقد معه لتعزيز وسط ميدان الفريق بالميركاتو.

    وفقا للمصادر، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تسعى للتخلص من خدمات الدولي الألماني دراكسلر بسوق الانتقالات الصيفية الجارية. (أنسامد).

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