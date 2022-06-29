الألماني دراكسلر على بوصلة ميلان

قمة مجموعة السبعّ تختتم أعمالها
ليبيا:التعاون بين مجلسي النواب والدولة شَهد مستوىً غيرَمسبوق
الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية لـمنتدى النقب
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
الشرطة ، حفل الفرقة النحاسية في الاجتماع الثامن للرابطة الوطنية لشرطة الولايات التينور كابوتو والسوبرانو كيوبي
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو