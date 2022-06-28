يوفنتوس يعمل علي ضم الصربي فيليب كوستيتش

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - ذكرت صحيفة الكورييري ديلو سبورت الإيطالية أن هدف يوفنتوس الجديد خلال الميركاتو الجاري بعد إتمام صفقة بوجبا ودي ماريا، هو الصربي فيليب كوستيتش، لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت، وتوصل السيدة العجوز مع الصربي على عقد لمدة 3 سنوات.



ويرغب النادي الألماني في بيعه بقيمة 20 مليون يورو، ولكن اليوفي يرغب في شرائه بمبلغ 15 مليون يورو وتسير المفاوضات حول ذلك.



وقدم صاحب الـ 29 عاماً موسماً مثيراً للإعجاب مع أنتراخت فرانكفورت الذي توج ببطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على رينجرز الأسكتلندي في النهائي بركلات الترجيح. (أنسامد).



